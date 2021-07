“I Giovedì d’Autore” con Michele Marziani e il suo ultimo libro “La cena dei coscritti”

Proseguono gli incontri, ad ingresso gratuito, della rassegna “I Giovedì d’Autore” presso il Parco del Mulino Sapignoli. Giovedì 22 luglio, ore 20.45, Michele Marziani presenterà il suo ultimo libro “La cena dei coscritti” Bottega Errante Edizioni, 2021, in dialogo con il giovane poggiotorrianese Michele Campidelli. Michele Marziani, giornalista e scrittore, è nato a Rimini nel 1962. In Alta Valsesia, dove attualmente vive, ha preso spunto per la scrittura del suo fortunato memoir filosofico “Il suono della solitudine” (Ediciclo). Ha pubblicato diversi romanzi, tra i quali “La trota ai tempi di zorro” (DeriveApprodi), “Umberto Dei. Biografia non autorizzata di una bicicletta” (Ediciclo), “La figlia del partigiano O’Connor” (Clichy), oltre a ventidue libri di viaggi e antropologia del cibo e del vino tra i quali “Il gambero Nero” (DeriveApprodi), “Sovversivi del gusto” (Ndapress), “A pranzo con Giulia” (Guido Tommasi. Premio selezione Bancarella per la cucina). Per la casa editrice Bottega Errante edizioni, nel 2020 è uscito con il romanzo “Lo sciamano delle Alpi”.

Ne “La cena dei coscritti” c'è Pino Capaldi che da ragazzo ha imparato a costruire esche artificiali nientemeno che dal finlandese Lauri Rapala in persona. E c'è Josko, a cui la guerra in Bosnia ha strappato una vita da guardapesca sul fiume Una. E poi c'è Gino, il bibliotecario finché in paese c'è stata la biblioteca, con alle spalle qualche sogno di rivoluzione. Eccoli, sono loro, i coscritti di Riva Cannobbia, classe 1942. Loro che proprio non hanno nessuna intenzione di rassegnarsi a un mondo che li vorrebbe vecchi e fragili, e resistono a dispetto del paese che si spopola e sembra scomparire, perché la montagna non è più quella di un tempo, quella dei pescatori, dei falegnami, dei pastori disposti a passare le estati all'alpeggio. Adesso in montagna vanno solo pochi turisti che cercano i prodotti tipici snobbando i sapori nostrani. Così, quando le autorità locali promuovono la costruzione di una diga saranno proprio i tre vecchi a mettere in piedi una protesta in grado di sconvolgere il paese e la valle intera. Ma qual è il prezzo per ristabilire l'ordine? E tutto come appare o c'è qualcosa che non torna? Possono amicizie di una vita distruggersi proprio quando ci si accorge di essere vecchi davvero?



La rassegna si svolge nel rispetto delle misure anticovid-19, in collaborazione con l’Associazione di volontari Gli Amici del Mulino Sapignoli e l'Associazione Ora D'Aria; saranno presenti produttori del territorio che al termine delle presentazioni delizieranno il pubblico con assaggi dei propri prodotti. Maggiori informazioni sul sito www.comune.poggiotorriana.rn.it