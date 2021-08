I giovedì d’autore, ultimo appuntamento con Andrea Antonioli e il suo libro “Due mondi e una rosa per Anita”

Giovedì 26 agosto si conclude la rassegna estiva di incontri con l’autore al parco del Museo Mulino Sapignoli con l’intervento del Dott. Andrea Antonioli che presenterà il volume “Due mondi e una rosa per Anita” di cui è autore insieme a Giampaolo Grilli e Alessandro Ricci.

“Due mondi e una rosa per Anita”, in tre lingue, è stato pensato per rendere omaggio ad Aña Maria de Jesus Ribeiro, comunemente nota come Anita Garibaldi. Tutto nasce dal gesto simbolico, spontaneo e sincero di diversi Comuni emilianoromagnoli, tra cui quello di Poggio Torriana, di donare una rosa assai particolare, per diffondere e valorizzare le virtù della consorte del pater patriae Giuseppe Garibaldi. Donna emancipata, dai fervidi e inossidabili ideali, passionale e fedele, integra moralmente e dedita al lavoro, Anita nutrì un senso del dovere unico nel nome di valori veri, puri e concreti come la famiglia, i figli, l’amore per il suo uomo, incarnando il senso del rispetto verso il prossimo, l’amore per la Patria e le istituzioni, il desiderio di Unità e Libertà dei Popoli, degli individui e degli oppressi. Grazie a questo gesto, tanti Comuni italiani e brasiliani e chi nel mondo conosce la storia di Anita Garibaldi, potranno mantenere viva la memoria di colei che combatté al fianco dell’Eroe dei due mondi e che dopo una drammatica fuga da Roma e attraverso gli Appennini, inseguita da quattro eserciti, con il nobile obiettivo di realizzare il sogno della libertà italiana, visse proprio in Romagna i suoi ultimi giorni, esalando l’estremo respiro assieme alla creatura che teneva in grembo in territorio ravennate, il 4 agosto 1849. La rosa di Anita, creata dal grande Giulio Pantoli, si è diffusa in Brasile ed altri stati e ha dato vita al progetto “Due mondi e una rosa per Anita” i cui autori sono Andrea Antonioli, Giampaolo Grilli e Alessandro Ricci. Questo progetto ha dato uno straordinario slancio al Bicentenario della nascita dell'eroina che viene celebrato in questo anno 2021. La rosa viene messa a dimora e valorizzata nei luoghi della Memoria da una targa commemorativa e rappresenta un’offerta votiva tenera e al tempo stesso potente in signum rosae Anita fidelis.



Andrea Antonioli è nato e vive a Cesena. Archeologo, storico, saggista e scrittore, si è laureato alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Bologna. Dal 2007 è direttore del Museo e Biblioteca Renzi di San Giovanni in Galilea (Borghi, Fc), del quale ha progettato e coordinato l’allestimento, e coordinatore del comitato direttivo del Centro Studi per la Valorizzazione Storica e Culturale delle Valli Uso e Rubicone.Collabora con importanti istituzioni culturali nazionali e internazionali come organizzatore di mostre e relatore nell’ambito di giornate di studio. Non da ultimo, si è occupato del Progetto “Due mondi e una rosa per Anita” che valorizza i valori femminili nel mondo attraverso la figura di Anita Garibaldi. Ha all’attivo numerosi saggi e pubblicazioni di carattere storico-archeologico.