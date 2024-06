"I giovedì del Circolo" a Viserba

L'associazione Circolo nautico Fossa dei Mulini di Viserba (via Dati 127) dà il via ai 'Giovedì al Circolo', una serie di incontri serali rivolti non solo agli associati, ma a tutti coloro che desiderano partecipare. “Le nostre vogliono essere chiacchierate informali di fronte al mare, - spiegano dal circolo - con temi di interesse generale e locale." Il primo incontro sarà giovedì 13 giugno a partire dalle ore 20.30 e avrà come ospite la poetessa dialettale di Bellaria-Igea Marina Marcella Gasperoni che racconterà poesie in forma di 'fole'.

La voce di Marcella sarà alternata alle romantiche note dell'arpista Anna Reni. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione al n. 340.2901148.