Ritorna "I love Uso", una giornata tra sport, divertimento e gastronomia

Ritorna a Bellaria Igea Marina "I love Uso" , l’evento d’autunno dedicato agli amanti dello sport agonistico e delle attività ludiche all’aria aperta. I love Uso, in programma sabato 24 settembre dalle ore 11:00 alle ore 24, ha come scopo quello di promuovere attività sportive all’aria aperta per adulti e bambini e far conoscere la città di Bellaria Igea Marina, i suoi parchi e le piste ciclabili, come luoghi da vivere 365 giorni l’anno.

Torna l’evento I love Uso e con esso il consueto appuntamento agonistico Bim6hmtb, quest’anno 5° tappa del circuito Endurance Prestige Italy. La partenza sarà al Polo Est Village alle ore 11:00, mentre la vera e propria gara si svolgerà in un circuito di circa 10 km, lungo la pista ciclabile sulle sponde del fiume Uso fino alle ore ore 17:00.



“Dopo due anni di stop forzato siamo felici di poter riproporre questo evento agonistico che vede una grande partecipazione di atleti dal centro e nord Italia.” Racconta uno degli organizzatori, che prosegue “ gli atleti si sfideranno in un percorso molto scorrevole e veloce, accessibile a ciclisti di tutti i livelli. Fra gli scritti abbiamo Alberto Fossati e Roberto Valloni già vincitori della Bim6hmtb delle scorse edizioni, mentre tra le coppie maschili da battere spiccano i nomi di Daniel Rocchi, di ritorno dal Mondiale Uci di Trento e Massimo Ceccarelli uno degli organizzatori dell’evento, di ritorno alle gare agonistiche dopo un periodo di stop.

Non mancano di certo le donne che parteciperanno sia in singolo che in team.”

“Ma I love Uso, non è solo competizione” prosegue, “infatti tante saranno le attività dal mare all’entroterra: "Giochi senza frontiere" evento gratuito dedicato ai bambini, in programma dalle ore 14:30 alle ore 16:30, l’ormai tradizionale Uso Night Walking, camminata sotto le stelle con partenza dalle ore 19:30, saranno premiati i gruppi più numerosi, e le ricche proposte gastronomiche con menù di carne e di pesce che tutti potranno trovare nel villaggio allestito al Polo est Village.”

Dopo le premiazioni delle varie manifestazioni, la serata continuerà con la musica della Live Revolution Band, dalle ore 21:00; musica e divertimento con i brani più famosi degli anni ’90.