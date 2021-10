I luoghi dell’anima e Calligrafia, due workshop in biblioteca

Ripartono le attività nella Biblioteca Gambalunga con laboratori dedicati alla poesia e alla scrittura. Due i workshop a cui è possibile iscriversi fino al 16 ottobre 2021.

Il primo è “Luoghi dell'anima: incontri di poesia tra biografia e parola”. Il laboratorio è curato dall'artista e poetessa Sabrina Foschini. Incontri per “imparare” la poesia da chi la abita, da chi ne ha avuto cittadinanza. Un breve viaggio tra immagini e testi nella storia personale e letteraria di diversi autori del Novecento per un disegno poetico del paesaggio, sia interiore che identitario. Il luogo fisico è quasi sempre quello natale, ricreato ed eternato nella poesia, un luogo che nel caso degli esuli, diventa la propria lingua; il paese che si può portare con sé, quando si lascia indietro tutto. Sei incontri, l’ultimo dei quali sarà dedicato a un laboratorio poetico vero e proprio, di scambio e condivisione tra i partecipanti che vogliano confrontarsi con questo tema, attraverso le linee guida dell’insegnante. Il costo del corso è di 45 euro. Sarà attivato con un numero minimo di 8 partecipanti. Si comincerà martedì 2 novembre dalle ore 17,00 alle 18,30 con Sergéj Esénin, proseguendo martedì 9 novembre con Pablo Neruda; martedì 16 novembre Attilio Bertolucci; martedì 23 novembre Nino Pedretti; martedì 30 novembre Adam Zagajewski; martedì 7 dicembre laboratorio condiviso; per tutti gli incontri orario dalle 17,00 alle 18,30.

Il secondo workshop dal titolo “Calligrafia. L'arte di scrivere a mano” è un laboratorio a cura di Concetta Ferrario, docente di calligrafia e lettering all'Accademia delle Belle Arti di Rimini.

“La calligrafia è il mezzo espressivo più intimo, privato e spontaneo. Come un'impronta digitale o una voce, è unica per ogni persona". Questa frase del calligrafo tedesco Hermann Zapf riassume in maniera coerente ed efficace il senso profondo di quest'arte che insegna a scrivere in forma elegante e regolare e che, come per i danzatori e i musicisti, necessita di un esercizio costante. Ogni segno tracciato è quindi unico e personale: anche il modo in cui scriviamo rivela, infatti, molto di noi e del nostro carattere. L’Italico sarà il compagno di viaggio e nel corso del laboratorio, attraverso semplici esercizi di scrittura, si applicheranno i principi del pennino a punta tronca e le antiche regole calligrafiche desunte dai manuali del '500. “Scrivere è un modo di esprimere la nostra anima e, al tempo stesso, una pratica che migliora noi stessi” racconta la curatrice “grazie ad essa vivremo insieme momenti di grande profondità e bellezza, consapevoli del nostro corpo e dello spazio che ci circonda, che non è vuoto, ma in attesa di senso”.



Sede: Laboratorio Aperto Rimini Tiberio Via dei Cavalieri 22 – Rimini. Si ricorda che l'accesso è vincolato al possesso della certificazione verde Covid 19 (Green Pass) Programma dettagliato e aggiornamenti su: www.bibliotecagambalunga.it e www.facebook/bibliotecagambalungarimini

