I Luoghi dell'anima, Italian Film Festival, ospita Mogol, Sydney Sibilla e Giorgio Dritti

Dal 30 giugno al 4 luglio a Santarcangelo di Romagna si terrà la seconda edizione di I Luoghi dell’Anima - Italian Film Festival, una manifestazione ideata e presieduta da Andrea Guerra, con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, nata nel centenario della nascita di Tonino Guerra. Un festival unico che non insegue le mode, le esclusive, le anteprime, ma punta a sollecitare la riflessione e la ricerca del proprio luogo dell’anima. “Il cinema e la televisione illuminano i territori” è il tema di questa seconda edizione con un focus particolare su: “Musica e memoria: oltre lo spazio e il tempo”, approfondimento dedicato alla canzone d’autore.

I Luoghi dell’Anima - Italian Film Festival si svolgerà tra il Supercinema e lo Sferisterio, e proporrà in Concorso film e documentari che sperimentano nuovi linguaggi per narrare al grande pubblico le memorie e le vicende di luoghi e persone. Non mancheranno gli Eventi Speciali, tra cui la lectio magistralis di Mogol. Promosso dall’Associazione Tonino Guerra, il festival è dedicato a opere cinematografiche e televisive in cui l'ambientazione è protagonista, nell’osmosi tra territorio, memoria, immaginazione e racconto.

Gli eventi speciali allo sferinterio:

30 Giugno 2021 : La televisione illumina i territori Incontro con Pilar Fogliati interprete di Un Passo Dal Cielo 6 e Chiara Galiazzo voce solista della colonna sonora Conduce Steve Della Casa Proiezione speciale Sorelle Macaluso di Emma Dante (2020, 94’)

1 Luglio 2021 Il cammino del pop: l’evoluzione dell’interpretazione dalla romanza ad oggi Lectio Magistralis di Mogol.

2 Luglio 2021 Incontro con Sydney Sibilla Proiezione Speciale L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sidney Sibilia (2020, 117’)

3 Luglio 2021 Incontro con Giorgio Diritti e Proiezione speciale Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti (2020, 120’)

Le sezioni competive del festival: Super Cinema Opere Prime in concorso Nevia di Nunzia De Stefano (2019, 86’); Io sono Vera di Beniamino Catena (2021, 101’); Maternal di Maura Delpero (2019, 91’); Regina di Alessandro Grande (2020, 82’); Fortuna di Nicolangelo Gelormini (2021, 108’)

Cortometraggi in concorso

Una nuova prospettiva di Emanuela Ponzano (2020, 15’)

Gas station di Olga Torrico (2020, 10’)

Inverno di Giulio Mastromauro (2019, 15’)

I Am Afraid To Forget Your Face di Sameh Alaa (2020, 15’)

Origins di Simon Allegretta (2020, 5’50”) Yalla di Carlo D’Ursi (2020, 18’)

Mother di Antonio Costa (2020, 20’)

Er Collera Moribbus - Conversazione all’osteria di Piazza della Gensola di Matteo De Laurentiis, Katia Franco (2020, 8’)

Documentari

Happy next di Andrea Cocchi (2020, 62’)

The Rossellini’s di Alessandro Rossellini (2020, 90’)

Due Scatole dimenticate di Paolo Pisanelli e Cecilia Mangini (2020, 57’)

Via con me di Giorgio Verdelli (2020, 100’)

Vetrina corto d’autore

3 Luglio 2021 Zombie di Giorgio Diritti (2020, 13’)

4 Luglio 2021 The human voice di Pedro Almodovar (2021, 30’)

Verranno assegnati i Premi • Miglior Opera Prima • Miglior Interprete • Miglior Cortometraggio dalle seguenti giurie:

Giuria opere prime: Domenico Procacci – Presidente, Laura Delli Colli, Giorgio Zanchini

Giuria cortometraggi: Chiara Caselli - Presidente, Samuele Sbrighi, Coordinatore è una giuria popolare selezionata da tre partners: Cineteca di Rimini, La Valigia dell’Attore, Accademia di Belle Arti di Urbino Giuria Miglior Colonna sonora: Pivio Presidente Direttivo ACMF (Associazione Compositori Musiche da Film).



Completano il programma due eventi speciali: “Un film a passo zeri” mostra dell’artista milanese Paolo Ventura (dal 30) e Dipinti mostra personale dell’artista Alessandro Sicioldr (dal 4).