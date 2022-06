I mattoncini Lego in mostra al Palazzo del Turismo

Sabato 18 Giugno (15.00-22.00) e domenica 19 Giugno (10.00-19.00) il mondo Lego entra nel Palazzo del Turismo con l’iniziativa “Mattoncini a Bellaria Igea Marina”, esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego. In mostra ci saranno svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini Lego, appartenenti a differenti tematiche e capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini come il diorama City comunitario, creazioni a tema Harry Potter e Jurassic World. Altre opere esposte saranno a tema Space e medievale, i templi dell’età Greco/Romana, ed i Brickheadz. Non mancheranno poi i mosaici realizzati con i mattoncini colorati e molte altre sorprese. Adiacente al percorso espositivo sarà presente un’area vendita Lego specializzata gestita da Monobrand Store S.r.l. di Ravenna, dove saranno presenti tutte le ultime novità Lego, set esclusivi, minifigures, abbigliamento e gadgets. L’evento è inserito all’interno della manifestazione “Settimana dei Bambini”: una serie di appuntamenti diffusi in tutta la città, organizzati da Fondazione Verdeblu con il Patrocinio del Comune di Bellaria-Igea Marina. Tante attività a misura di bambino per il divertimento di tutta la famiglia. L’allestimento della mostra è curato da Romagna Lug. I diorami, le Moc (creazioni personali) e le opere esposte sono tutte ideate e realizzate dai membri del gruppo. L’ingresso alla mostra è a offerta libera.