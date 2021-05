“I Megastore” in mostra le fotografie di Marco Pesaresi

La classe 4E dell’istituto professionale “Einaudi” di Viserba sabato 29 maggio 2021 inaugurerà nella propria galleria, all’interno della scuola, una mostra di fotografie di Marco Pesaresi mai esposte al pubblico sino ad ora e appartenenti all’archivio del fotografo riminese scomparso prematuramente. L’evento si configura come il risultato di due anni di lavoro all’interno del percorso del Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) che si è sviluppato in collaborazione con Savignano Immagini. Il percorso è iniziato nello scorso anno scolastico quando gli studenti frequentanti il corso grafico hanno cominciato a lavorare sui fotogrammi gentilmente loro affidati da Isa Perazzini, madre di Marco Pesaresi. L’incontro con Isa Perazzini ha permesso ai ragazzi di conoscere la storia del fotografo e di accedere al materiale fotografico che ritrae la vita e l’umanità brulicante dei “Megastore” di Minneapolis, Mosca, Taiwan e Parigi.

L’esposizione resterà interna alla scuola per poi aprire al pubblico il 10, 11, 12 settembre a Savignano sul Rubicone in occasione della 30esima edizione del SI FEST, Festival di Fotografia.