I migliori vini rossi in gara alla Sagra del vino

Dal 27 al 29 maggio piazza Giuseppe Mazzini a San Clemente diventerà una grande “bottega” dove protagonista sarà il nettare di Bacco con la 52esima edizione della Sagra del vino. Una manifestazione storica che valorizza un elemento fondante di San Clemente, la produzione vinicola, di formidabile rilevanza della storia e della cultura del territorio. Un evento a cui partecipano gli appassionati del buon bere e della buona cucina. Tre serate in cui il borgo antico, illuminato da fiaccole e candele si popola per la degustazione di ottimi vini e prodotti tipici delle regioni ospitate. Si parte venerdì 27 maggio alle ore 21.00, come da tradizione, con la gara per i migliori vini rossi del Comune di San Clemente e dei Comuni limitrofi. Sabato 28 maggio dalle ore 19:00 si potrà gustare i prodotti locali negli stand gastronomici e ballare con la musica della band HBH. Domenica 29 maggio alle ore 15:00 l’orchestra “La Nuova Romagna Folk” animerà il pomeriggio a seguire i Ballerini di Rimini Dance Company con la premiazione dei vincitori della Gara del vino. Si continua fino a tarda serata a ballare con l’orchestra.