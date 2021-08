I Negrita fanno tappa a Bellaria Igea Marina con La teatrale summer tour 2021

Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria, i Negrita tornano live con il tour della rinascita: La teatrale Summer Tour 2021. Partito il 27 giugno il tour dei Negrita farà tappa al Beky Bay a Bellaria Igea Marina. Il tour sarà inoltre impreziosito da una bella novità: MTV, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, ha reso ufficiale la registrazione di “MTV Unplugged Negrita”, che avverrà il 31 luglio nella tappa di Arezzo de La Teatrale Summer Tour, già sold out, e diventerà un album e uno speciale tv per MTV. Il progetto verrà poi presentato durante la Milano Music Week 2021 in programma dal 22 al 28 novembre, in occasione dell’uscita dell’album e della messa in onda dello speciale TV. Il tour è organizzato da Vertigo e i biglietti sono in vend. Biglietti: Posto numerato primo settore € 51,80 Posto numerato secondo settore € 46,00