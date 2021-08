“I nodi del suono” concerto dedicato all’Adriatico e alla tradizione marinara

Giovedì 26 agosto 2021 ore 21. 15 nel parco di Villa Mussolini a Riccione si svolgerà “I nodi del suono”, un concerto evento unico dedicato all’Adriatico e alla tradizione marinara pensato e realizzato dall’archeologo subacqueo e navale Stefano Medas e dai compositori e musicisti Emiliano Battistini e Fabio Mina.

.I nodi del suono rende omaggio alla tradizione marinara del nostro paesaggio costiero e marino, alla storia dei pescatori e dei maestri d’ascia romagnoli e all’antica cultura di queste terre. Il concerto restituisce al pubblico un viaggio evocativo unico in cui i suoni registrati a bordo della Saviolina in navigazione vengono rielaborati dal vivo dalla composizione e dall’improvvisazione musicale di Fabio Mina e Emiliano Battistini e formano un racconto sonoro su cui gli strumenti creano armonie nuove e inedite. I testi del progetto artistico sono tratti da Quando si navigava con i trabaccoli di Dino Brizzi. Il concerto è inserito fra le iniziative del progetto La natura del mare a cura dell’associazione Basta Plastica in Mare Network che, attraverso giornate di studio e di approfondimento in programma dal 25 al 28 agosto, si propone di attivare la ricerca e stimolare la prevenzione per la tutela dell’ecosistema marino, anche in relazione all’impatto dannoso dell’intervento dell’uomo sulla salute del mare e delle coste, fra cui la dispersione delle plastiche in acqua.

Riccione dedica all’iniziativa il concerto I nodi del suono, omaggio a Riccardo “Dino” Brizzi, appassionato testimone e divulgatore della tradizione marinara romagnola, e all’antico lancione da pesca La Saviolina, testimone di un’epoca passata in cui l’andar per mare era accompagnato ancora dai suoni della natura che si fondevano con lo scricchiolio delle cime, i colpi delle vele che si gonfiavano al vento, lo sciabordio delle acque sulle fiancate.

Il concerto è promosso e realizzato da assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione con la consulenza scientifica di Stefano Medas, in collaborazione con Club Nautico Riccione, Lega Navale Riccione, Progetto Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale legato agli usi della spiaggia di Riccione candidatura UNESCO. La grafica del progetto è stata realizzata dallo Studio Luca Sarti. In ottemperanza alle normative anti-Covid, i posti disponibili sono limitati. Il concerto è a ingresso libero con Green Pass. Inizio concerto ore 21:15. Apertura cancelli ore 20:45.







