I papà si sfidano a burraco: un torneo di beneficenza a sostegno di alcune iniziative del territorio

Domenica 19 marzo al centro del Buon Vicinato presso Via Benevento, 13 a Riccione, andrà in scena "Il burraco del papà”.

Si tratta di un torneo di Burraco di beneficenza, organizzato da Associazione "Parkinson in Rete" in collaborazione con Anmic Rimini (Associazione Mutilati e Invalidi Civili).

In palio tanti premi per le prime 10 coppie classificate, e ricco buffet per tutti i partecipanti, per un evento di aggregazione, divertimento e beneficienza.



Il ricavato sarà utilizzato dalle Associazioni "Parkinson in Rete" e Anmic Rimini per sostenere le iniziative di aiuto sul territorio.

L'inizio degli accreditamenti avverrà alle ore 14:30, mentre il contributo per potersi iscrivere sarà di 10€