“I profumi di Madame Walberg” al Tiberio

Da giovedì 17 a domenica 20 febbraio, al cinema Tiberio di Rimini, per la rassegna Meglio al Cinema è in programma il film “I profumi di Madame Walberg” di Grégory Magne con Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern e Sergi López. Proiezioni ore 21, giovedì, sabato e domenica anche alle ore 17, le proiezioni di giovedì 17 febbraio alle ore 17 e alle ore 21 sono in versione originale francese con sottotitoli in italiano, biglietti posto unico € 5,00.

Guillaume Favre è uno chauffeur separato dalla moglie e dal mondo. Il suo reddito, fluttuante come la sua vita, è appeso a un filo e gli restano solo tre punti per non perdere la patente. Il suo capo preferisce assegnare vetture di lusso a conduttori che non rischiano di vedersi sospendere la licenza di guida da un momento all’altro. Ma un giorno, come una sfida, gli affida madame Walberg, cliente capricciosa e ‘naso’ reputato nel mondo dei profumi di lusso. Anne Walberg è capace di avvertire ogni genere di odore e di ricostruire un profumo in funzione di opportunità industriali o economiche. Egocentrica e maniacale, non riesce a scoraggiare Guillaume, determinato a resistere. Così, contro ogni logica, Anne e Guillaume finiscono per intendersi, producendo insieme una fragranza nuova. L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.