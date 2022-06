I sensi al centro della rassegna “Degustazioni di cucina e musica”  

Ritorna la rassegna "Degustazioni di Cucina e Musica" al MIER Bistrot in Corso d'Augusto, 76 a Rimini, che unisce sensorialmente il palato e l'udito nella cornice dell'elegante e appartata corte-giardino del locale sito in centro città, dove?selezionati menù degustazione gourmet si fondono con le atmosfere sonore della musica dal vivo. Si parte mercoledì 15 giugno con l'autrice e cantante riminese Laura Benvenuti e il suo ultimo lavoro discografico "Tempo", seguirà "Music from an imaginary world" presentato da due artiste internazionali d'eccezione, le Escarteen Sisters (martedì 26 Luglio). Due gli appuntamenti di Agosto: mercoledì 10 si svolgerà "Sotto una piccola stella”, una serata dedicata alla notte di San Lorenzo con le cantautrici romagnole Denise Battaglia e Elisa Genghini, mercoledì 24 sarà la volta di Riccardo Amadei con il suo concerto "Estate infinita”. A seguire l'8 Settembre?"Emilia Romagna mia", un concerto dedicato ai più celebri cantautori della regione, a cura di Francesco Mussoni e Alessandro Pagliarani. Infine, come tutti gli anni, la programmazione si concluderà venerdì 30 Settembre con la serata speciale di compleanno del MIER, quest'anno a?fare gli auguri ci penseranno Massimo Marches e l'artista bellariese Darma (con "Basterebbe respirare").