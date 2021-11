“I sentieri dell’educare” con il professor Mario Rizzardi

Giovedì 25 novembre nuovo appuntamento del ciclo di incontri “I sentieri dell’educare”, promosso dall’Amministrazione Comunale. Sul palco dell’Astra di Bellaria Igea Marina salirà il Prof. Mario Rizzardi dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per parlare dei “bisogni irrinunciabili dei bambini e degli adolescenti e le regioni dell’adulto”. L’incontro sarà aperto agli “addetti ai lavori” e valevole per l’acquisizione di crediti formativi, ma costruito allo stesso tempo con un taglio dinamico e divulgativo adatto ai genitori che vorranno prendervi parte. L’incontro si svolgerà in presenza alle 16.30, con possibilità di seguirlo anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Bellaria Igea Marina.