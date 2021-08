I Subsonica fanno tappaa Rimini con tutta l'energia del rock elettronico

Giovedì 12 agosto, alle 21.00, i Subsonica fanno tappa all'arena Lido alla darsena di Rimini con il tour “Estate 2021”, che ha riportato Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio a suonare dal vivo in tutta Italia per celebrare l'anniversario dei 25 anni della band, nata a Torino nel 1996. I Subsonica, influenzati dai linguaggi più sperimentali e alternativi, hanno rivoluzionato la scena musicale e hanno creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. Unanimemente apprezzati per la potenza del loro live, proporranno al pubblico di Arena Lido una scaletta ricca di vecchi e nuovi successi, a partire dall'album di debutto “Subsonica” (1997). Nella loro lunga carriera hanno ricevuto numerosi i premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, e vantano la partecipazione al Festival di Sanremo. Tanti gli album di successo: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018 a cui hanno fatto seguito un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani. Nel 2019 il gruppo ha pubblicato “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Nel 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004. All’uscita discografica seguirà l’omonimo tour riprogrammato per l’autunno 2021 a causa della pandemia.



Il tour Estate 2021 è prodotto da Vertigo, prevendita autorizzata su Ticketone.it.Ingresso a pagamento, biglietteria aperta ad Arena Lido dalle 19. In occasione del concerto verranno messi a disposizione tamponi rapidi, ad offerta libera, per permettere agli spettatori sprovvisti di green pass di accedere all'arena. Il servizio sarà erogato dalla Croce Rossa Italiana comitato di Rimini dalle 18 in Viale Ortigara 80, nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’area concerto. I tamponi sono limitati: chi volesse usufruire del servizio è pregato di presentarsi con ampio anticipo sul posto.

