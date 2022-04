I Trejolie, il trio vincitore di Italia’s Got Talent 2017, va in scena con la nuova versione del loro Illogic show

Sabato 23 aprile alle ore 21,15 al Teatro Pazzini di Verucchio vanno in scena i Trejolie con “Illogical Show – Il meglio del peggio”. In scena i tre attori che compongono la compagnia: Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari. "?Illogical Show – Il meglio del peggio" è il secondo spettacolo comico dei Trejolie, vincitori di Italia's got talent 2017 che continuano il loro percorso artistico con un'altra prova teatrale. Lo spettacolo ricalca le orme del precedente (“Illogical Show”) e al tempo stesso ne prende le distanze fino a realizzarsi in una nuova versione. I pezzi di repertorio piu? conosciuti si alternano cosi? a nuovi esilaranti sketches ed un nuovo impianto registico. In Illogical Show - Il meglio del peggio i Trejolie non abbandonano lo stile che li ha fatti conoscere, bensi? lo consolidano e lo sviluppano prendendo sempre piu? confidenza con il loro linguaggio surreale, fatto di contrapposizioni e ritmi incalzanti che rendono spettacolo fresco e dinamico. Come una biglia che rotola e continuamente cambia percorso, le situazioni comiche si intrecciano tra loro creando un flusso comico che cattura, spiazza e sorprende, adatto ad ogni tipo di pubblico, e che vede sul palco esclusivamente i tre attori della Paolo Grassi. Ingresso intero € 15 ridotto € 13. Ridotto per under 25 e over 65 anni. Prevendite online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio Per info&prenotazioni tel.320 5769769