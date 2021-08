Iil concorso letterario di Cubia chiude con la premiazione degli autori vincitori

Giovedì 2 settembre, alle ore 21, al Museo della Regina di Cattolica, si conclude la quarta edizione di BREF, il concorso letterario di Cubia, l’associazione culturale che pubblica la rivista omonima, con la premiazione degli autori che si sono classificati ai primi tre posti e la lettura dei loro racconti.



Il tema su cui gli autori hanno dovuto cimentarsi quest’anno era Chiacchiere; quando la redazione lo ha scelto aveva voglia di liberarsi dalla cappa negativa e pesante della pandemia, e ha cercato qualcosa che potesse dar modo agli autori di affrontare anche temi “leggeri”. In effetti, gli autori hanno poi dimostrato che la leggerezza si attinge con la tecnica narrativa e non necessariamente con i temi trattati.Il tema ha comunque stuzzicato la fantasia di una trentina abbondante di autori, alcuni dei quali avevano già partecipato al concorso nelle edizioni precedenti, e così, anche per questa quarta edizione, la giuria si è trovata di fronte alla difficoltà di scegliere i racconti migliori per capacità affabulatoria, efficacia narrativa e attinenza al tema proposto prima da una molteplicità di proposte interessanti e ben elaborate, e poi da una rosa di finalisti piuttosto nutrita ed eterogenea; ne è uscita, come sempre, attribuendo anche diverse menzioni speciali per non lasciare indietro nessuno dei finalisti che più l’avevano appassionata e per condividere le emozioni evocate tramite la scrittura con i lettori della rivista e con gli spettatori che vorranno partecipare alla serata di premiazione presso il Museo della Regina. Se le condizioni atmosferiche non dovessero essere benevole, la premiazione si terrà nella sala conferenze; in entrambi i casi l’ingresso è libero nel rispetto della normativa Covid vigente.