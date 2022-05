Il 2 giugno si celebra la Giornata Verde, la grande festa della natura

L’Appennino e tutte le aree naturali dell’Emilia Romagna festeggiano a partire dal ponte del 2 giugno la “Giornata Verde”, la grande festa della natura che dà il via ufficiale alla stagione del turismo all’aria aperta, con 97 eventi in tutta l’Emilia-Romagna.

Il cartellone proseguirà fino alla fine dell’anno. Il pubblico potrà passeggiare tra boschi e antiche pievi, fare trekking alla scoperta delle fioriture di rododendri sui crinali appenninici, visitare parchi e oasi naturalistiche, navigare sul Delta del Po per conoscerne la flora, la fauna e le atmosfere pure e rasserenanti. Fra le esperienze più curiose ci sono il minicorso di pesca di vongole, l’escursione in un complesso di grotte di gesso dove vivono colonie di pipistrelli e dove la temperatura non supera mai i 15 gradi anche in estate, l’incontro con i cavalli “Camargue Delta” che vivono allo stato brado nel Delta del Po. La filosofia è permettere a tutti di ritagliarsi momenti di qualità in cui il tempo non è scandito da cose da fare, ma è unicamente da assaporare a ritmi lenti.

A festeggiare la Giornata Verde ci sono anche quest’anno i Manieri e i Castelli dell’Emilia Romagna che aprono le porte delle loro meraviglie ai visitatori con tante visite guidate, esperienze, intrattenimenti https://castelliemiliaromagna.it/it/l/2022-giornata-verde.

Ecco una sintesi del ricchissimo cartellone della Giornata Verde. Il programma completo è su https://giornataverde.it

A Rimini visita alle Grotte di Onferno e ai suoi 8.000 pipistrelli. Le Grotte di Onferno sono un affascinante complesso di grotte carsiche di gesso fra le più importanti in Italia, dove la temperatura è costante sui 12-15 gradi. Al suo interno sembra di vivere in un’altra dimensione, nel silenzio assoluto e nella pace. Il sistema carsico della Grotta di Onferno custodisce anche una delle più importanti colonie di pipistrelli Fino al 5 giugno si possono fare visite guidate. L’attraversata dalla grotta bassa a quella alta dura circa 60 minuti. Necessaria la prenotazione, tel. (+39) 389-1991683