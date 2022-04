“Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello in scena a Cattolica

Martedì 12 aprile (ore 21.15) ultimo appuntamento della stagione 2021/2022 al Teatro della Regina di Cattolica con “Il berretto a sonagli”, spettacolo che vede alla regia e sulla scena Gabriele Lavia. “Il berretto a sonagli” fu scritta da Luigi Pirandello nel 1916 in siciliano per il grande Angelo Musco a cui la commedia non piaceva e con la quale non ebbe successo: la regia era di Nino Martoglio. Poi Pirandello la tradusse in italiano. Non c’è dubbio che in siciliano questa commedia nerissima sia più viva e lancinante. Verrò fatta una mescolanza tra la prima e la seconda versione di questo specchio di una umanità che fonda la sua convivenza civile sulla menzogna. Si scivolerà di qua e di là, tra la lingua italiana e la “lingua” siciliana.?“Il berretto a sonagli” è il primo esempio radicale di testo italiano espressionista amarissimo comicissimo e crudele.? Vendita dei biglietti online su https://www.vivaticket.it. Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it