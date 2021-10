“Il buco” di Michelangelo Frammartino al Tiberio

Indirizzo non disponibile

Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre al cinema Tiberio di Rimini verrà proiettato il film Il buco di Michelangelo Frammartino, Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Proiezioni alle ore 21, sabato anche alle ore 17, biglietto intero € 7,00, ridotto € 6,00, ridotto Tiberio Club € 5,00.

Nel 1961 un gruppo di speleologi si è addentrato all’interno dell’Abisso di Bifurto, un buco lungo 683 metri nel Parco del Pollino. L’anno prima, al Nord, si completava la costruzione avveniristica del grattacielo Pirelli di Milano, vista dagli abitanti del sud raggruppati davanti allo schermo dell’unico televisore del paese. A quel movimento verticale e ambizioso verso l’alto, poi simbolo del boom economico anni Sessanta, è corrisposto il movimento speculare e contrario verso le viscere della terra compiuto dal gruppo degli speleologi, la cui impresa ha avuto un’eco anch’essa speculare e contraria a quella dei costruttori milanesi: ovvero quasi nulla.

Un decennio dopo Le quattro volte, Michelangelo Frammartino estrae dall’oscurità quell’evento, effettuando un’operazione a lui familiare: quella di far emergere dal buio le immagini.

L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione.

Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it