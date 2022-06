Il cabarettista e ventriloquo Samuel Barletti porterà sul palco di Viserba diversi personaggi famosi

Venerdì 17 giugno dalle ore 21, salirà sul palco di piazza Pascoli a Viserba Samuel Barletti, artista versatile e completo, ventriloquo e imitatore. Samuel è l'unico cabarettista al mondo che riesce a fare imitazioni in ventriloquia fornendo le voci di personaggi famosi agli spettatori, trasformando così il pubblico in protagonista. Tutti i pupazzi che anima con la sua seconda voce sono creati da lui stesso. Adeguandosi ai fatti di attualità la sua galleria di personaggi viene continuamente arricchita. La sua simpatia e la sua comunicatività stabiliscono un immediato contatto col pubblico, facendo di ogni spettacolo un momento di allegria e di divertimento, nel quale possono immergersi grandi e piccini. La sua prima apparizione televisiva risale al 1979 in Rai a “Domenica In” condotta da Corrado. Da allora sono seguite numerosissime partecipazioni televisive nei principali programmi nazionali e da ultimo la grande vittoria a “Italia's Got Talent”.