“Il campione e la zanzara”, spettacolo teatrale itinerante in bicicletta

Sabato 5 giugno a Misano è in programma “Il campione e la zanzara” spettacolo teatrale itinerante dedicato a bambini e giovani ragazzi insieme alle famiglie, a cui sarà possibile assistere pedalando sulla bicicletta. Lo spettacolo proposto dagli attori del Faber Teater è fissato alle 17.00 con il raduno al parco di via Alberello a Misano Brasile, da dove si partirà per un divertente itinerario in bicicletta che si snoderà sul lungomare di Misano Mare e che sarà guidato dagli attori del Faber Teater.

I personaggi, tutti con maschere, saranno le ‘guide del tempo’ che prenderanno gli spettatori per mano accompagnandoli lungo la vita di uno straordinario campione di ciclismo, Fausto Coppi. Il 20esimo secolo scorrerà sotto le loro ruote e lo scatto di una delle Guide attraverserà il plotone portando una nuova data. Poi un’altra, e un’altra ancora. Nelle stazioni, le imprese più memorabili sono recitate, come l’assalto al Galibier, e tante altre vittorie e sconfitte, fino all’incontro finale tra l’Airone Fausto Coppi e la piccola zanzara africana che lo punse. Tutti hanno il loro posto in questa pedalata epica. Lo spettacolo è intonato agli eventi legati alla bicicletta che caratterizzano Misano, dal passaggio del Giro d’Italia professionisti altre gare nazionali e in vista della Misano Bike, la Granfondo dei Campioni in programma il 5 settembre. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione presso l’ufficio IAT in via Platani, 24 - tel. 0541.615520 (aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 14).