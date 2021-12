“Il cielo sopra il Mulino” anima il Natale di Poggio Torriana

Torna, all’antico Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana, la suggestione del Natale con impressioni d’arte realizzate da Lu Lupan, artista di Mutonia. Si rinnova così, per il decimo anno consecutivo, una tradizione consolidata per uno dei mulini di più grande valore storico e interesse della Valmarecchia con l’installazione “Il cielo sopra il Mulino – Suggestioni di stelle e piume” che avrà sede nel parco e nel porticato dell’antico edificio. L’opera, realizzata in materiali di recupero, vuole essere un invito ad alzare lo sguardo, riscoprendo la bellezza della volta celeste con i suoi segni e simboli, ad alleggerire il cuore in un tempo che ci ha a lungo appesantiti. L’inaugurazione è prevista per mercoledì 8 dicembre 2021 con lo spettacolo di burattini “Il castello di Tramalaterra” a cura della Compagnia l’Aprisogni di Treviso nella sala teatro del Centro Sociale di Poggio Torriana, in via Costa del Macello 8 (località Poggio Berni). L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione presso la biblioteca Pio Campidelli: tel 0541 688273 oppure tramite mail all’indirizzo a.teodorani@comune.poggiotorriana.rn.it.

Alle 16:30 si partirà alla volta del Mulino con una fiaccolata accompagnata dalle classiche note della zampogna per ammirare le impressioni d’artista e gustare una merenda a base di cioccolata calda e vin brulé. “Il cielo sopra il Mulino” è un progetto del comune di Poggio Torriana, realizzato con il contributo dell’Associazione “Gli Amici del Mulino Sapignoli – APS”. L’opera sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni fino a fine gennaio. Nei giorni festivi 12-19-26 dicembre e 2-16 gennaio 2022, dalle 15 alle 18, si terranno visite guidate gratuite a cura dei volontari dell’Associazione. L’evento è organizzato in conformità con le vigenti norme di prevenzione della diffusione del Covid-19.

Per l’accesso alla Sala Teatro del Centro Sociale e alle sale del Mulino Sapignoli è richiesto il Super Green Pass.