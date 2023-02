Il cinema Fulgor celebra Massimo Troisi con una serata di musica e docufilm

In occasione del 70° anniversario della nascita di Massimo Troisi il cinema Fulgor di Rimini celebra l'indimenticabile comico, attore e regista con una serata d'eccezione. Appuntamento giovedì 23 febbraio con musica live e con la proiezione del docufilm “Laggiù qualcuno mi ama”, in uscita domani nelle sale (il 19 febbraio è giorno in cui nel 1953 il piccolo Massimo venne alla luce a San Giorgio a Cremano).

Alle ore 21:00 il concerto “Passa o tiempo e che fa...”, che vedrà sul palco il trio composto da Beppe Ardito (voce e chitarra), Fabrizio Flisi (tastiere), Andrea Atto Alessi (basso e contrabbasso) lungo un percorso musicale che va dai classici di Pino Daniele alle canzoni i cui testi sono stati scritti da Troisi, come “‘O ssaje comme fa ‘o core” e “T’aggiá vedè morta”. Non mancheranno “Quando” (dalla colonna sonora di “Pensavo fosse amore e invece era un calesse”) e “Qualcosa arriverà” (da “Le vie del signore sono finite”). Lo spettacolo è un omaggio a due grandi artisti uniti da grande amicizia e profonda stima, che hanno dato alla “napoletanità” uno spessore di arte e d’amore unico.

Seguirà la proiezione del documentario diretto da Mario Martone, che tramite contenuti, documenti inediti e le testimonianze di colleghi e amici mira a raccontare la genialità e il mito dell’artista napoletano. “Laggiù qualcuno mi ama” attraversa il cinema di Massimo Troisi mostrando le scene dei suoi film nel tentativo di metterlo in luce come regista prima che come attore comico. I ricordi preziosi di Anna Pavignano, sceneggiatrice dei film di Massimo nonché sua compagna, si affiancano alle conversazioni con – fra gli altri - Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone, nonché critici come Goffredo Fofi.