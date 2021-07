Il cinema in bikini: Vittorio Costa ripercorre la storia dei film balneari

Una storia d’amore sulla sabbia, l’allegria dell’estate, una corsa perdifiato fra le onde. E poi un ciak a pochi passi dal mare e quelle immagini, che fanno parte di ciascuno, vengono immortalate nelle pellicole di film entrati ormai nella storia del cinema italiano. I cineombrelloni hanno raccontato aneddoti e avventure di un popolo che, già dagli anni Cinquanta, è sceso in massa verso le spiagge romagnole con il suo carico di storie, aspettative e sogni.

A ripercorrere l’epopea degli amatissimi cineombrelloni, domani sera, mercoledì 14 luglio alle ore 21.30 all’Arena Riccione (viale Lazio, Riccione Paese), Vittorio Costa in Il cinema in bikini, un racconto divertente accompagnato dalle scene più esilaranti di pellicole come Souvenir d’Italie (1957), Brevi amori a Palma di Majorca (1959), Tipi da spiaggia (1959), Ferragosto in bikini (1960), Frenesia d’estate (1964), L’ombrellone (1965), Sapore di mare (1983). La serata vedrà inoltre i contributi inediti in streaming video di Enrico Vanzina e Bobby Solo. Il cinema in bikini, presentato da Alessandro Formilli, è il primo dei quattro appuntamenti della settima edizione del Festival delle Storie e delle Arti e dà ufficialmente l’avvio al palinsesto di Arena Riccione, il ricco calendario di film sotto le stelle, incontri e spettacoli in programma fino al 4 settembre. Il prossimo incontro con il Festival delle Storie e delle Arti è per sabato 24 luglio in Villa Franceschi con Mirco Zomparelli in Il mio nome è Bond, James Bond. "Il fil rouge che unisce tante scelte culturali e di intrattenimento in questa estate 2021, dalle ville storiche all'Arena che inaugura domani sera, è la consacrazione di un'identità, la nostra identità di comunità e cittadina balneare - ha detto l'assessore Alessandra Battarra -. E' un'idea forte che spazia dall'arte scenica a quella cinematografica, dalla fotografia, alla musica e al cinema. Insomma è un universo dove tutti possiamo ritrovare quella energia piena solare che fa di Riccione una città speciale". L'iniziativa di mercoledì 14 luglio “Il cinema in bikini” è ad ingresso libero. In caso di maltempo, l'appuntamento sarà rinviato a data da destinarsi.

