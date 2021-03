Il Cinema Tiberio celebra i 50 anni di Santarcangelo Festival con il documentario di Mellara e Rossi

50 anni di teatro racchiusi nell’esperienza di Santarcangelo Festival, una delle manifestazioni culturali più importanti a livello internazionale: il Cinema Tiberio celebra l’avvenimento con la proiezione del film 50 - Santarcangelo Festival di Michele Mellara ed Alessandro Rossi. Il documentario sarà disponibile solo dal 15 al 17 marzo (biglietto € 7,90) e sarà introdotto lunedì 15 marzo alle ore 20.30 da una diretta gratuita disponibile sulla pagina Facebook con la partecipazione di Mariangela Gualtieri, Cesare Ronconi e degli autori del film introdotti da Fabrizio Grosoli.

Un documentario che racconti 50 anni di Santarcangelo Festival è un’impresa complessa e affascinante. Il documentario ricostruisce la storia del Festival di Teatro tra i più importanti e influenti in Europa. 50 anni quest’anno, dedicati al teatro di ricerca, sperimentale, d’avanguardia, da cui sono passati proprio tutti, dalla genesi nel 1971 fino ai giorni nostri. Si fa prima a dire chi non c’è stato, Vittorio Gassman, Carmelo Bene e pochissimi altri.

Centinaia di spettacoli, compagnie, parole, incontri, passioni, delusioni, tempeste. Dal teatro politico/ popolare dei primi anni ‘70 al teatro delle compagnie e al Terzo Teatro degli anni ‘80, dal teatro dell’attore al teatro della performance, e infine al Festival senza teatro: il festival delle arti. Santarcangelo è uno specchio fedele delle tendenze dell’arte performativa del nostro paese, di quanto siano cambiate negli anni, e con loro l’idea stessa di cultura, rappresentazione, evento pubblico. Raccontarlo significa raccontare un pezzo significativo della nostra storia, artistica e sociale e capire in quale futuro cammineremo. Oltre al biglietto singolo sono disponibili carnet di abbonamenti per la sala virtuale da 2 ingressi (valido 3 mesi, € 9), 5 ingressi (valido 6 mesi, € 20) e 10 ingressi (valido 12 mesi, € 35): i carnet sono utilizzabili per tutte le tipologie di film e possono essere acquistati utilizzando Bonus 18app e Bonus Docente

Per accedere alle proiezioni occorre registrarsi ed acquistare il biglietto su LiveTicket, scegliendo il film e il giorno di proiezione. Completato l’acquisto su LiveTicket lo spettatore riceverà due mail, una relativa alla fattura d’acquisto e la seconda con il link per accedere alla Sala Virtuale.