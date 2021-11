Il Cinema Tiberio celebra la Giornata europea del cinema d’essai con la proiezione di film in italiano e lingua originale

Il 14 novembre 2021 si celebra il 6° European Arthouse Cinema Day, la Giornata Europea del Cinema d’essai, evento che coinvolge migliaia di sale cinematografiche in tutta Europa: tra queste c’è anche il Cinema Tiberio di Rimini, in questi giorni inserito nel programma Europa Cinemas, grazie all’iniziativa di ACEC Emilia Romagna che ha reso possibile l’ingresso della sala riminese (e di altre sale regionali) nel programma di sostegno alle produzioni cinematografiche europee.

Gli eventi al Cinema Tiberio dedicati al cinema europeo sono ospitati da giovedì 11 a domenica 14 novembre, con un programma di film presentati sia in versione italiana che in versione originale (le proiezioni dei film in lingua originale sono in programma nella giornata di domenica 14 novembre). I film in programma saranno presentati in multiprogrammazione con proiezioni alle ore 16, 18 e 21 (il calendario completo è sul sito www.cinematiberio.it). Si può acquistare il biglietto singolo per ogni proiezione (intero € 7,00, ridotto € 6,00, ridotto Tiberio Club € 5,00) oppure scegliere la Superpromo EAC Day 3x3 (€ 9,00) che da diritto alla visione dei tre film proposti negli orari e giornate desiderati.