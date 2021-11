Il classico nel contemporaneo con “l’arte in passerella. Da Chanel a Valentino”

Dopo l’ottimo esordio di domenica scorsa con Alessandra Galasso che ha esplorato l’universo creativo di Frida Kahlo, proseguono gli incontri del ciclo di conversazioni “Il Classico nel Contemporaneo” promosso dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi della Città di Riccione, a cura di Sara Andruccioli, quest’anno dal titolo Arte e moda. Dialogo nel tempo.

Il protagonista del secondo appuntamento al Palazzo del Turismo di Riccione è Fabriano Fabbri docente di Stili e arti del contemporaneo, Forme della moda contemporanea e Contemporary Fashion all’Università di Bologna, scrittore e saggista, che ci guida in un viaggio affascinante nel mondo della moda. Attraverso una vera e propria battaglia di stili, Fabbri racconta la rivalità tra Coco Chanel ed Elsa Schiaparelli, abbraccia le forme organiche di Cristóbal Balenciaga e di Christian Dior, tocca gli abiti futuristici di Pierre Cardin con i suoi “cosmocorpi”, poi svela i viaggi temporali di Valentino, l’ironia di Lagerfeld, le acrobazie di Yves Saint Laurent, per arrivare, infine, ai protagonisti delle ultime tendenze. E così in un incessante gioco di scontri tra fazioni opposte, si vedranno i capi radicali di Yamamoto, di Comme des Garçons, fino alle rapsodie di Alessandro Michele per Gucci, di Jeremy Scott per Moschino, di Pier Paolo Piccioli per Valentino e di altri fuoriclasse delle sfilate.