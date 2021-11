“Il Classico nel Contemporaneo”, la rassegna chiude con Luca Missoni

Il viaggio appassionante nel passato e nel presente della moda in rapporto dialettico con l’arte, nel continuo gioco delle parti tra confronto e contaminazione, si conclude domenica 28 novembre ore 17 al Palazzo del Turismo di Riccione con l’ultimo appuntamento del ciclo di conversazioni d’arte Il Classico nel Contemporaneo - Arte e moda. Dialogo nel tempo.

Protagonista Luca Missoni, direttore artistico dell'Archivio Missoni, strumento di comunicazione e ricerca per valorizzare il patrimonio di arte e moda dell’azienda. L’incontro dal titolo Missoni. L'arte applicata alla moda è un’occasione unica per conoscere la storia di una delle famiglie che hanno fatto grande il Made in Italy nel mondo. Un esempio di ciò che il genio italiano può esprimere: non solo maestria sartoriale, ma espressione creativa in continuo dialogo con i diversi linguaggi artistici contemporanei, saldamente ancorato alla tradizione, ma aperto a sempre nuove suggestioni. Una maison che è nata dall'avventura di due giovani geniali creativi: Ottavio e Rosita, che hanno saputo coniugare arte e design, imprenditoria lanciata verso il mondo e attenzione alla solidità della proprie radici.

Luca Missoni, secondogenito di Ottavio e Rosita Missoni, è cresciuto artisticamente nei laboratori della fabbrica. Alla fine degli anni '70 inizia a lavorare a tempo pieno per l'azienda sviluppando il design della maglieria, attivando interazioni tra i progressi tecnici e il processo creativo. È stato direttore creativo delle Collezioni Uomo e Sport fino al 2007, ha poi concentrato i suoi sforzi per strutturare il materiale archivistico che la famiglia ha accumulato in quasi 70 anni di lavoro creativo nel settore della moda e del design. Negli anni ha concepito i progetti installativi e curato per Missoni numerose mostre.Luca Missoni è anche fotografo. La fotografia è sempre stata una parte essenziale della sua ricerca visiva.Vive a Varese e New York con sua moglie Judith, artista americana.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Inizio alle ore 17:00; accesso alla sala dalle ore 16:30 per permettere il controllo del green pass. Info e approfondimenti: 0541 693534 - 426050 www.riccione.it