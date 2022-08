Il Cocoricò saluta l’estate, tre gli appuntamenti in programma

Prezzo non disponibile

Sabato 20 agosto la Rimini Beach Arena ha concluso la sua stagione estiva con Memorabilia; durante l’ultimo fine settimana di agosto tocca al Cocoricò di Riccione salutare l’estate 2022 con tre appuntamenti consecutivi.

Venerdì 26 agosto: Insanity. Ultimo appuntamento stagionale con Insanity, il nuovo format lanciato questa estate dal Cocoricò. Special guest Djs From Mars (guest), Geo From Hell (resident), Sandro Bit (voice).

Sabato 27 agosto: Ilario Alicante. Per la sua ultima serata di questa estate, la console in Piramide ospita Ilario Alicante il più giovane artista di sempre ad esordire al festival tedesco Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”, Alicante è arrivato prestissimo a suonare nei migliori club e festival mondiali e da anni è considerato uno dei dj italiani più rispettati e apprezzati in tutto il mondo. Insieme ad Alicante, sabato 27 suonano William Djoko e Matisa (Piramide), Gabber Eleganza (T-Room) e Capofortuna (Titilla).

Domenica 28 agosto (dalle ore 16 a mezzanotte): Cocoricò On The Beach a Playa Boho, Riccione. L’ultimo fine settimana estivo del Cocoricòsi conclude in spiaggia, alla Playa Boho, dove suonano Capofortuna, Cirillo, Ricky L., Stella Bossi e Oceanic. Ingresso libero.

Con questi tre appuntamenti si conclude nel migliore dei modi l’estate 2022 del Cocoricò di Riccione, la prima che lo ha visto tornare al centro della scena elettronica italiana ed internazionale dopo i due anni di stop dovuto all’emergenza sanitaria: un autentico anno zero per la nuova gestione di quello che da sempre viene considerato il club italiano per antonomasia, gestione alla quale fanno riferimento anche Altromondo Studios e Rimini Beach Arena.

Questo week-end arriva subito dopo quello con l’ultimo party stagionale alla Rimini Beach Arena, che da fine giugno a fine agosto ha ospitato il meglio della musica elettronica mondiale con party e one-day festival quali Elrow, Galactica, Circoloco e Social Music City, con dj e artisti del calibro di Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Marco Carola, Peggy Gou e The Martinez Brothers: l’estate che ha riportato Rimini e la Riviera Romagnola al centro della scena musicale ha avuto nella Rimini Beach Arena un indiscusso punto di forza.