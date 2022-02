Il Collettivo Baladam B-side presenta lo spettacolo “Surrealismo Capitalista”

Domenica 27 febbraio, alle ore 17.30 nella Sala Teatro di Poggio Torriana, il Collettivo Baladam B-side presenterà lo spettacolo “Surrealismo Capitalista”, segnalazione speciale Premio Scenario 2021. Ricerca, drammaturgia e regia sono a cura di Tony Baladam, che è anche in scena insieme a Nina Lanzi e Giacomo Tamburini.

Lo spettacolo rientra in “Mentre Vivevo”, rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana.

Nel corso dell'ultimo mezzo secolo abbiamo assistito all'affermarsi di un modello socioeconomico che tende a concepire ogni esistenza in termini monetari e a fare piazza pulita degli immaginari collettivi e delle alternative sociali, sostituendosi a entrambi. In scena: due attori e un'attrice, che fanno e dicono cose, in onore del grande Dio del capitale. Il collettivo Baladam B-side, fondato nel 2020 dal regista e linguista Antonio “Tony” Baladam (pseudonimo di Pierre Campagnoli) e dalla poetessa e semiologa Rebecca Buiaforte, si occupa di teatro contemporaneo, laboratori di narrazione 3.0 e podcasting. Consigliata la prenotazione: 327 119 2652 anche tramite Whatsapp.