Il Collettivo Volume apre la stagione di eventi, performance e musica live nella Perla Verde

Comincia sabato 6 novembre nel cuore di Riccione la nuova stagione di Volume, il collettivo di artisti che ha animato in estate le terrazze di Qì the floor, il nuovo spazio di Gruppo Pritelli dedicato agli eventi, alle performance, alla musica live.

Volume, i cui protagonisti sono Rivoluzione Romantica, A-Ninetyfour, dj Cobra e Club Paradiso, inaugura l’autunno con un appuntamento evento-unico negli spazi di Acquasalata (ore 16 – 20, viale Gramsci 3), lo store di Gruppo Pritelli regno dello streetwear, con un live dj-set in cui si alterneranno i diversi musicisti, interpreti per questa occasione di un’ulteriore proposta creativa.

Nel pomeriggio di sabato infatti verranno presentate quattro t-shirt ideate dagli artisti e realizzate in co-branding con Acquasalata che riserverà ad ognuno di loro una vetrina del negozio riccionese.

“Gruppo Pritelli è un’azienda che vende nel mondo ma è fortemente radicata al territorio dove è cresciuta – commenta Maurizio Pritelli, ceo del Gruppo. La nostra filosofia è da sempre intercettare le novità e la creatività che qui si esprimono e valorizzarle e Acquasalata è il contenitore giusto per farlo. Il collettivo di Volume è composto da artisti nati qui, sono stati la playlist dell’estate di Qì the floor e saranno di nuovo protagonisti in questa stagione con un progetto non solo musicale, che coinvolge anche altre forme espressive”. Le quattro t-shirt a edizione limitata disegnate dagli artisti saranno in vendita per soli dieci giorni negli store di Acquasalata di Riccione e Cattolica. L’appuntamento di sabato 6 novembre dà il via al palinsesto autunno/inverno di Volume che, a partire dal 12 novembre e fino al 25 marzo sarà in scena al Qì the floor (Victoria Palace Hotel, viale Carducci, 24 Cattolica) ogni venerdì sera, oltre a 3 eventi speciali e date esclusive.

Per le serate del Qì alla formazione composta da Rivoluzione Romantica, A-Ninetyfour, dj Cobra e Club Paradiso si aggiunge dj Tommy-Boy.