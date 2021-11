“Il Dialetto a scuola” con Francesco Gabellini e “Adoro l'odore delle parole”

Martedì 23 novembre, ore 17, al Museo della città di Rimini per il terzo appuntamento con il ciclo di incontri “Il Dialetto a scuola. Ieri, oggi, domani”, Francesco Gabellini nella sua veste di insegnante presenta il progetto dal titolo Adoro l'odore delle parole: percorsi per una educazione poetica che ha creato per offrire una possibile proposta pedagogica legata alla poesia e al dialetto, rivolta al futuro delle nuove generazioni. I bambini infatti spesso sono avviati involontariamente al ritmo, alla rima, all'assonanza e altre figure tipiche del linguaggio poetico, attraverso ninna nanne, filastrocche e giochi di parole che spesso sono testi dialettali o usano termini di parlate locali. Obiettivo principale è quello di avvicinare i bambini alla poesia insegnando loro ad osservare, a toccare, ad annusare, a fermarsi, a sedersi in silenzio, ad ascoltare il silenzio, a chiudere gli occhi, a concentrarsi, invogliandoli ad avere uno sguardo unico, che sorge dal profondo di loro stessi. Francesco Gabellini insegnante, poeta e autore teatrale di Riccione, nel cui dialetto scrive, prevalentemente, ha pubblicato diverse raccolte di poesia, sue opere sono risultate vincitrici o finaliste in concorsi letterari nazionali, pubblicate su riviste culturali e inserite in varie antologie. Da diversi anni si occupa anche di teatro, per il quale ha scritto numerosi testi rappresentati e premiati. Collabora con l’Associazione Teatrale “Città Teatro” di Riccione, che ha messo in scena i suoi testi teatrali .



