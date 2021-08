“Il difficile gusto della libertà” Michele Brambilla in conversazione con il poeta e scrittore Davide Rondoni

Indirizzo non disponibile

La Riccionese anteprima “Il difficile gusto della libertà”. E’ il titolo dell’incontro di martedì 24 agosto alle ore 21.00 in piazzale Ceccarini con il direttore responsabile di QN e Il Resto del Carlino, Michele Brambilla in conversazione con il poeta e scrittore, Davide Rondoni. La città di Riccione in vista degli appuntamenti che accompagneranno dal prossimo autunno le celebrazioni del Centenario della nascita del Comune il 19 ottobre 2022, organizza un’anteprima della rassegna la Riccionese, primo contributo di riflessioni sulle grandi questioni della vita contemporanea, perché Riccione è uno speciale punto di vista sul mondo.