Il divertimento è pronto a salpare con "Energy Boat", tra aperitivi itineranti e dj set

Sabato 6 luglio è pronta a salpare da Bellaria Igea-Marina la motonave Super Tayfun (Energy Boat), l'imbarcazione più cool e divertente dell’estate. L’evento a bordo della nave gialla di Bellaria-Igea Marina, tra i più attesi dell’estate bellariese, è organizzato da Fondazione Verdeblu e ripropone i suoi famosi aperitivi itineranti con dj set.

Tutti i sabati pomeriggio, a partire dal 6 luglio al 31 agosto, l’intera costa bellariese ballerà come una grande discoteca galleggiante capace di animare, otre ai partecipanti a bordo, anche chi dalla riva si accosterà ai pontili di attracco dell’Energy Boat per ballare a ritmo delle musiche tormentone.



L’imbarco presso il porto canale (lato Bellaria, via Rubicone) è previsto per le ore 15:30