Il docu-film “Napoleone. Nel nome dell’arte” al Tiberio

Da lunedì 8 a mercoledì 10 novembre al Cinema Tiberio di Rimini è in programma, per la rassegna La grande arte al cinema, il docu-film Napoleone. Nel nome dell’arte di Giovanni Piscaglia con la partecipazione di Jeremy Irons come narratore e le musiche composte da Remo Anzovino. Proiezioni alle ore 21, mercoledì anche alle ore 17, biglietto intero € 10,00, ridotto € 9,00, ridotto Tiberio Club € 8,00.

Nella ricorrenza dei duecento anni dalla morte di Napoleone, il docufilm racconta come la passione del Bonaparte – talvolta l’ossessione del Bonaparte – per l’arte e il sapere, abbia cambiato il volto della cultura moderna: dalla nascita di scuole, biblioteche e musei pubblici (tra cui Brera e il Louvre) alla fondazione dell’egittologia grazie alla campagna d’Egitto, dalle straordinarie scoperte archeologiche alle spoliazioni di opere d’arte, sino ad arrivare ai dipinti e alle sculture a lui dedicate.

Entreremo nella mente di Napoleone e nelle sue predilezioni letterarie, nella sua psicologia, nella sua passione smodata per l’affermazione di sé, che tanto ha ispirato uomini di potere, intellettuali, dittatori nel corso dei secoli successivi.



L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione. Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it