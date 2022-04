Il documentario “The Naked Mountain” al cinema Tiberio

Martedì 12 aprile alle ore 21 al Cinema Tiberio di Rimini secondo appuntamento con la rassegna La montagna al cinema: sullo schermo “The Naked Mountain” di Alex Txikon: il documentario racconta la scalata al Nanga Parbat compiuta da Alex Txikon nel 2016. Oltre un secolo fa, nel 1895, Alfred Mummery tentò di scalare il Nanga Parbat. La prima salita fu fatta da Hermann Buhl nel 1953. Alex Txikon, insieme ad Ali Sadpara e Simone Moro, è riuscito a raggiungere la cima del Nanga Parbat nel 2016, in inverno, segnando una pietra miliare nella storia dell’alpinismo.

Amante della montagna fin da piccolo, Alex Txikon ha partecipato a quasi 30 spedizioni e coronato 10 delle 14 vette più alte del mondo. Nel 2005 entra a far parte del team del programma televisivo ‘Al Filo De Lo Imposible’ per il quale ha lavorato come cameraman d’alta quota. Nel 2011 intraprende le spedizioni invernali per le quali oggi è particolarmente conosciuto. Biglietto intero € 7, ridotto € 6, ridotto Tiberio Club € 5. L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.