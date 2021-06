Il duo Giorgio Comaschi e Eraldo Pecci apre il Festival nazionale della cultura sportiva

In piazza ! Maggio a Cattolica torna il Festival Nazionale della Cultura Sportiva, giunto ormai alla sua 5° edizione, una creazione di Rimbalzi Fuori Campo Aps, che da quest’anno è affiancata nell’organizzazione da Comune di Cattolica e Enjoy Cattolica. Una settimana intensa di appuntamenti su temi cari all’Associazione, quindi si parlerà di sport e valori etici attorno al mondo dello sport, si apprezzeranno spettacoli di danza e verranno proposti al pubblico talk shows, interviste ed una rassegna di libri dedicati a personaggi sportivi o storie speciali del mondo dello sport. Si parte domenica con il 1° Summer Camp Cattolica, un camp di calcio che avrà sede nel rinnovato Stadio Calbi e coinvolgerà ragazze e ragazzi nati dal 2007 al 2015 in una settimana di attività capitanate da Raffaella Manieri, con interventi di Veronica Boquete e Valentina Giacinti. Tutti gli eventi serali si svolgeranno invece in Piazza I Maggio, saranno ad ingresso gratuito e nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19. Alle 21.00 inaugurazione ufficiale condotta da Laura Padovani e poi si prosegue con uno spettacolo del duo Giorgio Comaschi e Eraldo Pecci, uno show in esclusiva per il festival dal titolo “Perché?il calcio parla in difficile. Due risate e riflessioni su un mondo che cambia” Giorgio Comaschi anticipa così i contenuti dello show: “I quinti, i braccetti, le sovrapposizioni, le diagonali, l’attaccare gli spazi, le letture, ormai il calcio parla una lingua nuova, a volte incomprensibile. Perché i telecronisti sono diventati così? Qual è stata l’evoluzione della parola calcistica da Nicolò Carosio a oggi. Uno spaccato divertente di un mondo che cambia, di uno sport dalle regole fatte per allontanare la gente, con Giorgio Comaschi, attore e giornalista, a scherzare su quando il calcio era anche “una roba da ridere” e a riflettere e a sorridere attraverso l’arguzia di un campione, ora commentatore televisivo, come Eraldo Pecci, cattolichino doc. Una serata per divertirsi, ma anche per pensare.