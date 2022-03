Il duo Phonophobia è live tra musica, circo e teatro 

Sabato 12 marzo alle ore 20, il collettivo riminese Smagliature Urbane torna al Bar Lento per creare uno “spazio di leggerezza femminile” grazie al duo Phonophobia. Phonophonia è Karita Tikka e Maristella Tesio. Karita e Maristella viaggiano attraverso diverse forme di arte scenica, come il circo, il canto, il teatro fisico e la danza, per contribuire alla scrittura stessa della drammaturgia. L'aspetto derisorio è parte integrale della loro opera, e l'apertura verso il pubblico e l'accuratezza del momento presente sono le linee guida del loro processo creativo.

Dicono di sé: "Siamo due donne eleganti, sensuali, ma anche brutali. Non abbiamo paura di essere brutte e trash. Tutte e due percepiamo il canto come una forma vocale che parte dal corpo e coesiste con il corpo stesso. Siamo alla ricerca di un luogo dove poter sperimentare differenti inclinazioni musicali, dove possiamo respirare per trovare un momento di divertimento con il pubblico. Uno spazio di leggerezza femminile perché la tua giornata è stata difficile".

Quale luogo migliore allora, se non il Bar Lento, per esperire la "fisicità" di un concerto e scoprire insieme la voce e il movimento?

L’evento è a offerta libera, per supportare la musica indipendente.