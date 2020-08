Il festival "I Denti Mancanti": reading, comicità e libri a Ferragosto

Da qualche anno tra gli appuntamenti estivi dell’estate Santarcangiolese troviamo “I Denti Mancanti”, rassegna culturale che, arrivata alla sua settima edizione, negli anni si è caratterizzata per la sua proposta artistica trasversale, tanto da essere percepita come un nuovo festival delle arti.

Chiaramente per questo anno anomalo il festival mette da parte la sua caratteristica itinerante e si svolge completamente all’interno dello spazio Sferisterio di Santarcangelo di Romagna, allestito dal Comune per far si che non si fermassero gli eventi dell’estate. Il 14, 15 e 16 Agosto a partire dalle 20 fino alle 24 lo Sferisterio vedrà spettacoli, esposizioni, e tanto altro.

Si parte con lo spettacolo “La più meglio gioventù” che darà il via alle 3 serate e vedrà sul palco alle 21.30 Francesco Montanari (Romanzo criminale, Il cacciatore) e Alessandro Bardani, gli attori daranno vita ad un reading botta e risposta durante il quale si confronteranno sugli usi e costumi delle nuove e vecchie generazioni, uno spettacolo ironico e divertente. Il 15 Agosto sempre dalle 21.30 sarà in scena la Stand Up Comedy graffiante e irriverente di Giorgio Montanini, uno dei maggiori interpreti della Stand Up, già protagonista di “Nemico Pubblico” tra le altre esperienze, il comico marchigiano porterà a Santarcangelo il suo ultimo spettacolo “Come Britney Spears Covid19 Version”.

Il 16 Agosto invece sul palco si alterneranno, alle 21 Remo Vigorelli con una rilettura di Cent’anni di solitudine, alle 22 sarà la volta di Roberto Mercadini che presenterà il suo nuovo libro “Bomba Atomica”, mentre alle 23 la serata si chiuderà con il concerto del quartetto di Kalifa Kone, Griot e polistrumentista del Mali che ci trascinerà nelle atmosfere della musica africana.

Durante le 3 serate nell’area “Fuori Palco” succederanno diverse cose; avremo i dj set di Luca Pasteris che creeranno Ambienti Sonori diversi per ogni serata, mentre lo scultore Davide Sapigna esporrà e lavorerà dal vivo creando una sua nuova opera; in collaborazione con Santarcangelo del Fumetto verranno esposte diverse tavole con disegni di Stefano Babini e non solo, ci sarà la proiezione di una mostra fotografica su luoghi e paesaggi dimenticati di Luca Guidi e in collaborazione con Primo Piano Viaggi verrà allestito uno spazio dove scambiarsi liberamente Racconti di Viaggio.

Come sempre tutti gli spettacoli sono completamente gratuiti, viste le dinamiche e le restrizioni deli ultimi tempi per gli spettacoli sul palco è consigliata la prenotazione scrivendo alla mail identimancanti@gmail.com oppure telefonando al numero 3347003434, tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Da questa edizione, inoltre, partirà un progetto socio culturale “Lo splendore futuro” che vedrà l’avvio e si svilupperà tra Settembre e Dicembre; saranno avviati dei percorsi laboratoriali di varia natura indirizzati a giovani in età adolescenziale, che vogliono essere un primo passo verso la scoperta, lo sviluppo e la crescita di giovani artisti. I laboratori saranno completamente gratuiti e indirizzati maggiormente a ragazze e ragazzi componenti di nuclei familiari che altrimenti non potrebbero sobbarcarsi il costo di un percorso laboratoriale artistico.