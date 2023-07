Il Festival "Le città visibili" è pronto a contaminare di bellezza la città tra proposte teatrali e musicali

Torna anche quest’anno Le città visibili a Rimini, rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua 11° edizione.

A partire da giovedì 24 agosto e fino a domenica 1 ottobre la kermesse si terrà al Teatro degli Atti, al Lapidario del Museo della Città, all’ex cinema Astoria, allo Studio A e alle ex OGR di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

L’immagine di Marco Smacchia scelta per questa edizione ci mostra una conchiglia che conserva nel suo prezioso scrigno l’immensità dell’universo ancora tutto da scoprire.

E sono tante le sorprese che riserva il festival a partire da artisti del calibro di Elio Germano, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Meg (99 Posse), Roberto Latini, Licia Lanera, Claudio Morganti, Fanny&Alexander, Giogieness&Emma Nolde e molti altri.

Diciannove proposte culturali che andranno a declinarsi tra teatro e musica accompagnando gli spettatori in un particolare percorso di riflessione sul contemporaneo, senza perdere di vista passato e futuro, come ormai da undici anni questa rassegna ama fare, attraverso chiavi di lettura differenti.

Il festival, nato per riportare a nuova vita spazi urbani abbandonati come il Giardino di Palazzo Lettimi e l’Ex Macello in via Dario Campana, non perde la sua natura di contaminare la città di bellezza con proposte che preservano una spiccata attenzione nei confronti della qualità artistica.

Programma in fase di definizione