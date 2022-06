Il Festival per il Mare dell’Adriatico fa tappa a Riccione

?Sabato 25 e domenica 26 giugno il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna arriva a Riccione, con due giornate di iniziative e visite guidate alla scoperta del mare e delle sue tradizioni.?Il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia Romagna, che si sviluppa con eventi da Goro a Cattolica, è promosso da Delta 2000, Agenzia di Sviluppo Locale e capofila del Flag Costa dell’Emilia-Romagna, realizzato grazie al progetto CASCADE nell’ambito del programma INTERREG CBC Italia - Croazia e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Questa rassegna è parte del più ampio Adriatic Seaside Festival, un festival diffuso nel territorio delle aree costiere adriatiche di 16 partner di progetto tra Italia e Croazia: 100 eventi in 24 località con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del Mare Adriatico, sensibilizzare alle problematiche ambientali e diffondere il valore culturale del mare.

Gli appuntamenti del weekend partono sabato 25 giugno alle ore 10.00 da Piazzetta Dante Tosi a Riccione con “Navigare nella tradizione”, visita al porto con approfondimenti sulla Mariegola delle vele al terzo e delle barche da lavoro tradizionali della Romagna. Per i più piccoli è previsto il laboratorio creativo “A vele spiegate”, dedicato alle vele al terzo della navigazione tradizionale, con particolare riferimento alla Saviolina, abitualmente ormeggiata nel porto.

Sabato alle ore 15.00 dal Museo del Territorio in viale Lazio 10 partirà il tracking fotografico “Alla scoperta della cultura del territorio”, un itinerario a tappe per scoprire e immortale i luoghi più caratteristici di Riccione, alla ricerca del tesoro nascosto tra le vie e le piazze della città dove si intrecciano le testimonianze storiche con la tradizione marinara.

Sabato alle ore 21.00, con partenza da viale Torino 7/A, si potrà partecipare a “Cosa ci offre il mare”, passeggiata serale sulla battigia alla scoperta delle tracce della vita marina notturna, in collaborazione con Fondazione Cetacea. Un’esperta guida condurrà passo a passo i partecipanti, dotati di pile, a conoscere le forme di vita che popolano le nostre acque.

Domenica 26 giugno alle ore 10.30 si potrà visitare “L’ospedale delle tartarughe marine”, Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe, in viale Torino 7/A, per promuovere la conoscenza dei mammiferi e degli altri vertebrati marini nel rispetto della tutela dell’ambiente marino.