Il festival We Reading prosegue con Fumettibrutti

We Reading Festival torna a Santarcangelo per il terzo anno consecutivo ad animare la Settimana della Letteratura con ben 2 appuntamenti giovedì e venerdì allo Sferisterio con i suoi lettori fuori dagli schemi. Giovedì 20 agosto alle 21 ospite dell’evento è Fumettibrutti, una delle rivelazioni degli ultimi anni nel panorama del fumetto italiano.

La fumettista transgender di origini catanesi leggerà brani tratti dall’opera “Lolita” di Nabokov, un’occasione di riflessione collettiva per imparare a riconoscere certi schemi del predatore in questa società, accrescendo la consapevolezza di ogni adolescente che si ritrovi in situazioni simili. A seguire si terrà un dibattito con la partecipazione del colletivo di public artistbolognese CHEAP.

Ingresso libero. Prenotazione posti su: www.wereading.it

Fumettibrutti, pseudonimo di Josephine Yole Signorelli, è nata a Catania nel 1991. Con testi e disegni duri e spiazzanti sta raccontando la realtà e i sogni, spesso disillusi, della sua generazione. Romanzo Esplicito, il suo primo graphic novel, è stato il caso editoriale del 2018. A settembre 2019 è uscito P. La mia adolescenza trans, sempre autobiografico. Da poco è stato pubblicato Sporchi e Subito, un’antologia di racconti di fumettisti esordienti curata da lei, sempre per Feltrinelli Comics.