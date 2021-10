Il filosofo e scrittore Flavio Cuniberto chiude il ciclo di conferenze che affianca la mostra “L’Oro di Giovanni"

Sarà Flavio Cuniberto, dell’Università di Perugia, a chiudere venerdì 29 ottobre, alle ore 18.00, il ciclo di conferenze che affianca la mostra “L’Oro di Giovanni. Il restauro della Croce di Mercatello e il Trecento Riminese”, in corso a Palazzo Buonadrata con ingresso gratuito fino al 7 novembre. Nel salone di Palazzo Buonadrata, si svolgerà la terza conferenza, dal titolo ‘La croce e la gloria. Francescanesimo e pittura del Trecento’. Flavio Cuniberto, filosofo e scrittore è docente di Estetica all’Università di Perugia.

“L’iconografia del Crocifisso – anticipa Flavio Cuniberto - è il tema più delicato dell’iconografia cristiana, perché è una sfida ai limiti dell’impossibile: come rappresentare la morte in croce di un uomo-dio, che resta un uomo-dio anche se appeso alla croce. L’arte medievale affronta questo tema impossibile con una straordinaria varietà di soluzioni: anche nell’iconografia del Christus patiens, sofferente-agonizzante, il momento glorioso (la regalità di Cristo) viene alluso ad esempio con l’espediente del tabellone policromo, simile spesso a un tappeto, e perciò a un giardino, al giardino edenico che il Crocifisso «riapre». Nel caso specifico dell’iconografia francescana, il passaggio dal Cristo vivo al Christus patiens è però il frutto di un equivoco che ha le sue radici nella misteriosa ambivalenza del Santo stigmatizzato: alter Christus, la cui esperienza attesta una gioia che si sprigiona dalla croce (le stimmate sono la croce di Francesco). La Croce e la Gloria non si possono dissociare”.