Il fine settimana di Santarcangelo è all'insegna della Solidarietà: il programma della manifestazione

Il fine settimana di Santarcangelo è all'insegna della Solidarietà. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio, il centro cittadino è pronto ad essere travolto dalla "Festa della Solidarietà", la manifestazione organizzata dalla Consulta comunale del Volontariato e dalle cooperative sociali.

Il tradizionale evento nato con l'internto di sensibilizzare sui temi dell’inclusione, dell’empatia e dell’uguaglianza nella diversità, avrà inizio nel pomeriggio di sabato 25 maggio alle ore 17:00 in piazza Ganganelli con il gioco della solidarietà. Un percorso a tappe lungo le piazze e i borghi del centro commerciale naturale sarà l’occasione per scoprire le associazioni e le cooperative sociali del territorio attraverso giochi e prove di abilità: si parte da via Don Minzoni con Acat e Banca del Tempo per imparare a fare la pasta, per poi proseguire in via Matteotti con Avis per “Gioca e fai centro!”.

Davanti alla sede IAT di via Battisti, l’associazione “L’incontro” propone invece un laboratorio olfattivo, mentre lungo la scalinata di via Saffi la Cooperativa Akkanto offre l’occasione per provare a realizzare un video e in via Cavour gli Amici della Tanzania e Rompi il silenzio hanno messo a punto il gioco “Conoscenza, educazione e libertà”. Altri giochi saranno disponibili alla postazione di Caritas ed Emporio solidale in piazza Ganganelli, mentre in via Rino Molati la Fraternità e AG23 propongono un laboratorio di stampa. L’ultimo stand, in piazza Ganganelli, è di Valmarecchia solidale, che offrirà la cena a tutti coloro che completeranno tutte le attività.

Una volta conclusi i giochi, alle ore 19:30 la tradizionale festa della ligaza nella grande tavolata accompagnerà in una serata di allegria e musica, allietata anche dalle canzoni di Mirella Domeniconi.

Proseguendo, domenica 26 maggio alle ore 15:00 torna invece la “Pedalata esagerata” che partirà da Piazza Ganganelli e arriverà fino alla sede della cooperativa sociale Akkanto in via Balduccia, dove ai partecipanti darà offerta anche una gustosa merenda.