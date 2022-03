“Il folletto Mangiasogni” in scena per i bimbi dai 3 anni

Bambini a teatro con “Il folletto Mangiasogni”. Lo spettacolo adatto per i bambini di 3 anni è portato in scena domenica 20 marzo ore 16.30, al cinema teatro Astra di Misano Adriatico dalla compagnia Fratelli di Taglia. Il folletto Mangiasogni è liberamente tratto da "il Mangiasogni" di Michael Ende. Lo spettacolo è per

La storia del folletto Mangiasogni racconta che in un bosco tutto bianco vive uno strano folletto è il Mangiasogni: un buffo ometto dal colore della luna, occhi sfavillanti come le stelle, bocca straordinariamente grande e soprattutto affamato di brutti sogni, che a lui piace mangiare con forchetta e coltello. Ora è nel suo bosco e aspetta che un bambino lo chiami, per correre a mangiargli il brutto sogno. Per chiamare il Mangiasogni serve una formula magica…una filastrocca…alla quale il folletto non può resistere e lo fa correre a velocità supersonica al capezzale del bambino che lo ha invitato. Alcuni di questi sogni, i più strani e più paurosi, non li ha mangiati ma catturati, li conserva nel suo bosco fantastico e mentre aspetta che qualcuno lo chiami, si diverte a mostrarli a chiunque si trovasse a passare di là.?Sono sogni che provengono da bimbi di tutto il mondo…c’è un drago che disturbava i sonni di un bimbo cinese…un serpente che spaventava un bimbo africano…ora non spaventano più, anzi il folletto si diverte a giocare con loro!?Una fiaba moderna, piena di humour e allegria, che affronta uno dei problemi più sentiti dei bambini! Ingresso: bambini € 5 (fino a 14 anni); adulti € 7; sotto i tre anni gratuito?. Prevendite online:?Il Folletto Mangiasogni