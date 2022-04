Il giornalista Stefano Bergonzini presenta “Il Galateo Social”

Martedì 26 aprile, ore 21.00, Stefano Bergonzini, giornalista professionista e massmediologo, sarà ospite del Club Nautico Rimini per presentare il volume “Il Galateo Social” (Cdm Edizioni). Il libro è tra le principali novità letterarie di questa stagione nel campo della comunicazione e contende a “Disinformati” di Jacques Attali i primi posti nella ?classifica di LibreriaUniversitaria.it?Il giornalista modenese risponderà al fuoco incrociato di domande del presidente del Club Gianfranco Santolini e della giornalista sanmarinese Marianna Giannoni, sui grandi temi proposti dal libro. In una serata di informazione per i cittadini da trascorrere dal vivo, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza offerte dall'elegante Club, e non passivamente ?davanti allo schermo televisivo o in un noioso webinar.?Per riservare posti per la serata è possibile chiamare allo 0541/26520 oppure scrivere una e-mail a cnrimi@cnrimini.com?