“Il Golem” film muto del 1920 al Teatro Astra

Prosegue il percorso della biblioteca Panzini “Visioni e suoni contemporanei. II Edizione”, che propone un ciclo di film muti con nuove colonne sonore realizzate in live, progetto realizzato in collaborazione e curato dall’Associazione La Bottega Culturale. Un progetto che vuole mettere in sinergia la biblioteca con le altre manifestazioni culturali attive sul territorio, come il cinema, il Bellaria Film Festival, storica manifestazione nata e organizzata a Bellaria Igea Marina.

La seconda edizione di Visioni e suoni contemporanei, è intitolata “Ombre e sogni”, ed è rivolta a film muti che sono iscrivibili nel cosidetto movimento espressionista cinematografico tedesco degli anni '20. Il movimento in questione fu un laboratorio di grandi talenti che influenzeranno gran parte del cinema a seguire e diventa di grandissimo rilievo perché da esso sono scaturiti i veri archetipi del cinema dell’orrore, dell’angoscia, dell’inquietudine. Per la rassegna “Ombre e luci” mercoledì 9 febbraio ore 20, 45, al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, sarà proiettato “Il Golem” un film muto del 1920 diretto da Henrik Galeen e da Paul Wegener. Nel XVI secolo la comunità ebraica di Praga è sistematicamente vittima di pogrom. Per proteggere il suo popolo dai soprusi, il rabbinoJehuda Löw infonde la vita in una creatura di argilla, il Golem, mediante antichi rituali magici.

L'enorme mostro antropomorfo risponde agli ordini del suo creatore, ma la sua incontrollabile forza rende arduo il suo controllo.

Esploratore di bordi, distorsioni, ambienti, inizia il suo percorso facendosi modificare uno stereo nel 1992, ha collaborato con artisti di molti luoghi tra cui Nadja, Le Singe Blanc, OvO. Suona assieme a Matteo Palma (Lapisniger) dal 1998, ora Uochi Toki . Dirige assieme a Gec della Megabaita l'etichetta di musica elettronica Light Item

L'ingresso è consentito ai possessori di Green Pass

