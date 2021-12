Il Gran concerto dell’Epifania chiude gli eventi del Capodanno più lungo del mondo

Giovedi 6 gennaio 2022 al Teatro Galli dalle ore 15 alle 19.30 le note del Gran concerto dell’Epifania chiuderanno gli eventi del Capodanno più lungo del mondo organizzati dal Comune di Rimini.

Sul palcoscenico del Galli si esibiranno in concerto la Banda giovanile città di Rimini, diretta dal m° Andrea Brugnettini & EYOS Einstein Youth OrcheStar, diretta dal prof Davide Tura; alle ore 1730 sarà la volta della Banda Città di Rimini in concerto, diretta dal m° Jader Abbondanza. L'ingresso all'evento è gratuito, ma per rispettare le normative anti-Covid, gli ingressi devono essere prenotati con anticipo e solamente per possessori di super green pass. Da lunedì 27 dicembre sarà possibile prenotare il proprio posto. È necessario inviare un messaggio Whatsapp al numero 331 6468363 indicando:?- a quale concerto si intende partecipare ?- nome e cognome di una persona di riferimento;?- un numero di telefono di riferimento;?- il numero totale di persone per cui prenotare l'ingresso (è possibile prenotare per un max di 4 persone). Sarà presente all’ingresso del teatro Galli un desk della sezione riminese dell’AVIS